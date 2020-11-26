Брага та Лестер розписали результативну нічию у матчі 4-го туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Брага у першому таймі відзначилась двічі, на що Лестер відповів лише одним м'ячем у виконанні Барнса. По перерві матч набув ще яскравіших кольорів – Томас забив за "лисиць", Френсержіо на 90 хвилині відповів. Здавалось, що Брага переможе, але Варді мав інші плани. На 90+5 хвилині Джеймі вирвав нічию для Лестера – 3:3.

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Після 4-х турів Лестер одноосібно очолює групу G, маючи у своєму активі 10 пунктів, Брага йде другою, відстаючи на три очки. Цікаво, що ця нічия залишає теоретичні шанси для Зорі, яка наразі йде останньою, на єврокубкову весну та поступається АЕК лише за додатковими показниками.