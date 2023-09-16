В дебютном поединке квалификации чемпионата мира "сине-желтые" камня на камне не оставили от бельгийцев (10:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Сборная Украины в стартовом матче отбора на ЧМ-2024 вышла вперед уже на первой минуте, а на перерыв ушла побеждая со счетом 7:1.

Сборная Украины по футзалу унизила Бельгию 10 голами в старте отбора на ЧМ-2024 – "сине-желтое" проклятие продолжается

После отдыха подопечные Александра Косенко позволили Эль Факири оформить дубль, в свою очеред в ответ забив еще трижды и довели количество своих голов до двузначного числа. Как следствие, "сине-желтые" возглавили турнирную таблицу группы В – следующим нашим соперником будет сборная Польши.