Стало известно, кто сразится за престижную награду для лучшего молодого игрока в 2022 году.

Камавинга, Педри и Беллингем / коллаж Goal игрока в 2022 году.

Tuttosport на своем сайте опубликовал список из 20 юных звездочек, продолжающих борьбу за Golden Boy 2022. Отметим присутствие сразу 4 воспитанников Барселоны – Педри, Фати и Гави (Нико Гонсалес выступает в аренде за Валенсию), и 3 игроков Баварии – Тель, Мусиала и Гравенберх.

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В перечень вошли: Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба – Боруссия Дортмунд), Эдуарду Камавинга (Реал), Педри, Ансу Фати, Гави (все – Барселона), Антониу Силва (Бенфика), Фабиу Карвалью (Ливерпуль), Вилфред Ньонто (Лидс), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все – Бавария), Фабио Миретти (Ювентус), Нико Гонсалес (Валенсия), Нуну Мендеш (ПСЖ), Джорджио Скальвини (Аталанта), Никола Залевски (Рома), Беньямин Шешко (Зальцбург) и Дестине Удодже (Удинезе).

Напомним, что в прошлом году награда досталась хавбеку Барселоны и сборной Испании Педри.

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