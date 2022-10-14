Стало відомо, хто побореться за престижну нагороду для найкращого молодого гравця у 2022 році.

Tuttosport на своєму сайті опублікував список з 20 юних зірочок, які продовжують боротьбу за Golden Boy 2022. Відзначимо присутність одразу 4 вихованців Барселони – Педрі, Фаті та Гаві (Ніко Гонсалес виступає в оренді за Валенсію), та 3 гравців Баварії – Тель, Мусіала та Гравенберх.

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До переліку увійшли: Джуд Беллінгем, Карім Адейємі (обидва – Борусія Дортмунд), Едуарду Камавінга (Реал), Педрі, Ансу Фаті, Гаві (усі – Барселона), Антоніу Сілва (Бенфіка) , Фабіу Карвалью (Ліверпуль), Вілфред Ньйонто (Лідс), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Джамал Мусіала, Матіс Тель, Райан Гравенберх (усі – Баварія), Фабіо Міретті (Ювентус), Ніко Гонсалес (Валенсія), Нуну Мендеш (ПСЖ), Джорджіо Скальвіні (Аталанта), Нікола Залєвскі (Рома), Беньямін Шешко (Зальцбург) та Дестіні Удодже (Удінезе).

Нагадаємо, що минулого року нагорода дісталась хавбеку Барселони та збірної Іспанії Педрі.

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