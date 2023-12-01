ПАОК минимально обыграл Айнтрахт в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций, а один из голов забил Томаш Кендзёра. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Лига конференций, 5-й тур

Айнтрахт – ПАОК – 1:2

Голы: Мармуш, 58 – Кендзёра, 55, Живкович, 73

Удаление: Якич, 90+4 (Айнтрахт)

Первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва ПАОК вышел вперед – это Кендзёра (права на которого принадлежат Динамо) опередил вратаря и протолкнул мяч в ворота.

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Айнтрахт мгновенно отыгрался – Мармуш замкнул головой прострел Шаиби с левого фланга. Но ПАОК вырвал победу – решающий гол забил Живкович.