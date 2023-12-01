Гол захисника Динамо у відеоогляді матчу Айнтрахт – ПАОК – 1:2
09:27 - Читать на русском
ПАОК мінімально обіграв Айнтрахт у матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій, а один із голів забив Томаш Кендзьора. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
завершено
Ліга конференцій, 5-й тур
Айнтрахт – ПАОК – 1:2
Голи: Мармуш, 58 - Кендзьора, 55, Живковіч, 73
Вилучення: Якіч, 90+4 (Айнтрахт)
Перший тайм пройшов без голів, а от по перерві ПАОК вийшов вперед – це Кендзьора (права на якого належать Динамо) випередив воротаря та проштовхнув м'яч у ворота.
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Айнтрахт миттєво відігрався – Мармуш замкнув головою простріл Шаїбі з лівого флангу. Але ПАОК вирвав перемогу – вирішальний гол забив Живковіч.
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