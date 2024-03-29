Хавбек сборной Исландии Альберт Гудмундссон точно сможет записать себе в актив выступление в плей-офф отбора к Евро-2024.

УЕФА обнародовал результаты голосования за самый красивый гол плей-офф квалификации к Евро-2024 – им стал гол Гудмундссона в ворота сборной Украины. Исландец обыграл Бражка и с левой попал в нижний угол.

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Интересно, что это не единственный гол Альберта, который участвовал в конкурсе. Второе место занял гол Гудмундссона Израилю со штрафного. В топ-4 попали также голы Неко Уильямса (Уэльс) и Якуба Петровски (Польша).

Заметим, что сборная Украины в волевом стиле победила Исландию (2:1) и вышла на Евро-2024. На гол Гудмундссона результативно ответили Цыганков и Мудрик.

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