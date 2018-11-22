Гол Шевченко попал в проморолик матча Лацио – Милан

Милан уже готовится к поединку чемпионата Италии против Лацио. Клуб в своем Twitter опубликовал несколько роликов, посвященных матчу.

В один из них попал гол нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко в ворота именно Лацио. Форвард "россонери" выиграл силовую борьбу у своего будущего одноклубника Алессандро Несты и отправил мяч в ворота римлян.

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Напомним, Шевченко выступал за Милан с 1999 по 2006 год и в сезоне 2008/09. В составе итальянского клуба становился чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и обладателем "Золотого мяча".

Поединок 13-го тура чемпионата Италии Лацио – Милан пройдет в воскресенье, 25 ноября. После 12 туров команды занимают 4 и 5 места соответственно.

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