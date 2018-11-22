toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЛЬВОВ ИГОРЬ СУРКИС

Гол Шевченко попал в проморолик матча Лацио – Милан

18:00 191 Читати українською
Гол Шевченко попал в проморолик матча Лацио – Милан
Андрей Шевченко / фото: ФФУ

Милан уже готовится к поединку чемпионата Италии против Лацио. Клуб в своем Twitter опубликовал несколько роликов, посвященных матчу.

В один из них попал гол нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко в ворота именно Лацио. Форвард "россонери" выиграл силовую борьбу у своего будущего одноклубника Алессандро Несты и отправил мяч в ворота римлян.

Украина – один из главных сюрпризов Лиги наций: в Испании назвали самую большую заслугу Шевченко

Напомним, Шевченко выступал за Милан с 1999 по 2006 год и в сезоне 2008/09. В составе итальянского клуба становился чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и обладателем "Золотого мяча".

Поединок 13-го тура чемпионата Италии Лацио – Милан пройдет в воскресенье, 25 ноября. После 12 туров команды занимают 4 и 5 места соответственно.

Шевченко и еще 9 лучших приобретений "Милана" эпохи Берлускони

Италия13 турОлимпико (Рим)

Лацио - Милан: Воскресенье 25 ноября 2018

Лацио
до матча
2
дн
:
22
час
:
23
мин
Милан
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Милан Милан Италия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Шевченко Алессандро Неста Алессандро Неста Красивые голы Видеоновости Алессандро Неста Алессандро Неста Лацио - Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
23
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук