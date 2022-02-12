Пресс-служба организации в своих соцсетях опубликовала подборку лучших голов турнира, проходившего в Нидерландах.

Игрок сборной Украины попал в символическую сборную футзального Евро-2022

В списке из десяти забитых мячей нашлось место удару украинца Михаила Зварыча. Очевидно, речь идет не о каких-либо индивидуальных действиях, а прежде всего о командной работе наших ребят в этой атаке. Гол Зварыча занял пятое место.

Напомним, что на уже прошедшем Евро по футзалу сборная Украины заняла итоговое четвертое место, выйдя в полуфинал впервые за 17 лет.

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