УЕФА подводит итоги Евро-2022 по футзалу, определив команду, составленную из лучших игроков турнира. Среди них оказался украинец Кирилл Ципун.

Голкипер сборной Украины Кирилл Ципун, который выступает за херсонский Продэксим, попал в символическую сборную футзального Евро по версии УЕФА.

Украина проиграла Испании в матче за бронзу Евро по футзалу – самый успешный турнир "сине-желтых" за 17 лет без медалей

Также в команду попали Дуглас Жуниор (Казахстан), Серхио Лозано (Испания), Сергей Абрамов (Россия) и Зики (Португалия).

Напомним, сборная Украины добралась до полуфинала чемпионата Европы по футзалу, где уступила России (1:2), а в матче за третье место была разбита Испанией (1:4).

"Потріпали фаворита, аж пір'я летіло": тотальний респект збірній з футзалу, на Росії підгоріло через українських фанів