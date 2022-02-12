Прес-служба організації у своїх соцмережах опублікувала підбірку найкращих голів турніру, який проходив у Нідерландах.

Гравець збірної України потрапив у символічну збірну футзального Євро-2022

У списку з десяти забитих м'ячів знайшлося місце удару українця Михайла Зварича. Очевидно, йдеться не про якісь індивідуальні дії, а передусім про командну роботу наших хлопців у цій атаці. Гол Зварича посів п'яте місце.

Нагадаємо, що на вже минулому Євро з футзалу збірна України посіла підсумкове четверте місце, вийшовши у півфінал вперше за 17 років.

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