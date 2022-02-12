Гол збірної України потрапив у топ-5 найкращих на Євро-2022 з футзалу
УЄФА продовжує відзначати найкращі моменти футзального чемпіонату Європи.
Прес-служба організації у своїх соцмережах опублікувала підбірку найкращих голів турніру, який проходив у Нідерландах.
Гравець збірної України потрапив у символічну збірну футзального Євро-2022
У списку з десяти забитих м'ячів знайшлося місце удару українця Михайла Зварича. Очевидно, йдеться не про якісь індивідуальні дії, а передусім про командну роботу наших хлопців у цій атаці. Гол Зварича посів п'яте місце.
Нагадаємо, що на вже минулому Євро з футзалу збірна України посіла підсумкове четверте місце, вийшовши у півфінал вперше за 17 років.
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