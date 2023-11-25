Аль-Наср разобрался с Аль-Ахдудом в 14-м туре саудовской Про лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Аль-Наср открыл счет на 13-й минуте. Правый защитник Аль-Ганам ворвался в штрафную и откатил удобную передачу Аль-Наджеи, которому оставалось попасть в полупустые ворота.

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Под занавес встречи Криштиану Роналду довел дело до разгрома. Сначала звездный португалец мощно пробил с острого угла, а затем исполнил идеальную дугу с 30 метров, перекинув вратаря-авантюриста и всех защитников – 3:0.