Гол Роналду с 30 метров в видеообзоре матча Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0
11:02 - Читати українською
Аль-Наср разобрался с Аль-Ахдудом в 14-м туре саудовской Про лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
Аль-Наср открыл счет на 13-й минуте. Правый защитник Аль-Ганам ворвался в штрафную и откатил удобную передачу Аль-Наджеи, которому оставалось попасть в полупустые ворота.
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Под занавес встречи Криштиану Роналду довел дело до разгрома. Сначала звездный португалец мощно пробил с острого угла, а затем исполнил идеальную дугу с 30 метров, перекинув вратаря-авантюриста и всех защитников – 3:0.
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