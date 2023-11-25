Аль-Наср розібрався з Аль-Ахдудом у 14-му турі саудівської Про ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Аль-Наср відкрив рахунок на 13-й хвилині. Правий захисник Аль-Ганам увірвався до карного майданчика і відкотив зручну передачу Аль-Наджеї, якому залишалось влучити у напівпорожні ворота.

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Під завісу зустрічі Кріштіану Роналду довів справу до розгрому. Спочатку зірковий португалець потужно пробив з гострого кута, а потім виконав ідеальну дугу з 30 метрів, перекинувши воротаря-авантюриста і всіх захисників – 3:0.