Манчестер Юнайтед вдома впевнено переграв Шериф у поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Манчестер Юнайтед – Шериф на "Футбол 24".

Манкуніанці мали чималу кількість моментів у першому таймі, але забити вдалось аж перед перервою – Далот головою замкнув навіс Еріксена з кутового.

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По перерві Рашфорд подвоїв перевагу, головою переправивши передачу Шоу. Крапку в зустрічі поставив Роналду, який пробив Коваля з другої спроби.

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 12 очок та залишився другим у групі E, Шериф з 3 пунктами залишився третім.