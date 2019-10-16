Гол экс-игрока Днепра в видеообзоре матча Гибралтар – Грузия

В матче 8-го тура отбора Евро-2020 Грузия на выезде вырвала победу у Гибралтара. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2020, квалификация

Группа D

Гибралтар – Грузия – 2:3

Голы: Касчаро, 66, Чиполина, 74 – Хараишвили, 10, Канкава, 21, Квилитая, 84

Грузия с большими проблемами победила Гибралтар. Хотя начиналось все довольно спокойно: уже в начале матча Хараишвили вывел гостей вперед, а затем отличился бывший игрок Днепра Джаба Канкава. На второй тайм хозяева вышли настроенными дать бой: Касчаро на 66-й минуте отквитал один мяч, а через восемь минут Чиполина сравнял счет. Попахивало сенсацией и только на исходе матча форвард Гента Георгий Квилитая вырвал победу для своей команды.

Первую строчку в группе D делят Дания и Ирландия (по 12 очков), хотя у датчан игра в запасе. За ними следуют Швейцария (11 пунктов) и Грузия (8 очков). Замыкает турнирную таблицу Гибралтар, который пока не набрал ни одного очка.

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