Гол екс-гравця Дніпра у відеоогляді матчу Гібралтар – Грузія

У матчі 8-го туру відбору Євро-2020 Грузія на виїзді вирвала перемогу у Гібралтару. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2020, кваліфікація

Група D

Гібралтар – Грузія – 2:3

Голи: Касчаро, 66, Чіполіна, 74 – Хараішвілі, 10, Канкава, 21, Квілітая, 84

Грузія з великими проблемами перемогла Гібралтар. Хоча починалось все доволі спокійно: вже на початку матчу Хараішвілі вивів гостей вперед, а згодом відзначився колишній гравець Дніпра Джаба Канкава. На другий тайм господарі вийшли налаштованими дати бій: Касчаро на 66-й хвилині відквитав один м’яч, а за вісім хвилин Чіполіна зрівняв рахунок. Попахувало сенсацією і лише на під кінець матчу форвард Гента Георгій Квілітая вирвав перемогу для своєї команди.

Першу сходинку у групі D ділять Данія та Ірландія (по 12 очок), хоча у данців гра в запасі. За ними йдуть Швейцарія (11 пунктів) та Грузія (8 очок). Замикає турнірну таблицю Гібралтар, який поки не набрав жодного очка.

Євро-2020, відбір: Швейцарія переграла Ірландію, Румунія розписала нічию з Норвегією, Греція шокувала Боснію