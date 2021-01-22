"Так или иначе, мы хорошо отреагировали на этот гол. Яремчук заставил соперника сфолить. Была красная карточка, и мы, наконец, закончили первый тайм голом.

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Он может записать себе на счет хороший матч. На нем соперник заработал красную карточку, он забил. Гол Романа – это уровень Ибрагимовича. То, как он забил этот мяч, забросил его под дальнюю штангу, это невероятно. Но это также был единственный хороший удар, который мы нанесли. Должны над этим больше работать. Должно быть больше возможностей и больше голов", – цитирует Ванхазебрука официальный сайт Гента.

Напомним, Яремчук сначала заставил соперника заработать на себе красную карточку, а затем, уже в добавленное к первому тайму время, сравнял счет в матче и принес своей команде важное очко.

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