"Так чи інакше, ми добре відреагували на пропущений гол. Яремчук змусив суперника сфолити. Була червона картка, і ми, нарешті, закінчили перший тайм голом.

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Він може записати собі на рахунок хороший матч. На ньому суперник заробив червону картку, він забив. Гол Романа – це рівень Ібрагімовича. Те, як він забив цей м’яч, закинув його під дальню штангу, це неймовірно. Але це також був єдиний хороший удар, якого ми завдали. Маємо над цим більше працювати. Має бути більше нагод і більше голів", – цитує Ванхазебрука офіційний сайт Гента.

Нагадаємо, Яремчук спочатку змусив суперника заробити на собі червону картку, а згодом, вже у доданий до першого тайму час, зрівняв рахунок у матчі і приніс своїй команді важливе очко.

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