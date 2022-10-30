Львов и Металлист поделили очки в матче 10-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Металлист вышел вперед на 9-й минуте, когда Прядун замкнул подачу с углового и оформил свой 6 гол в чемпионате. Бомбардир харьковчан мог делать дубль, но в похожей ситуации его удар парировал вратарь.

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После перерыва Прядун успел еще и подвести Металлист, заработав вторую желтую за симуляцию. Ничью для Львова вырвал "джокер" Ременяк, забивший мяч всего через 3 минуты после своего выхода на замену - 1:1.