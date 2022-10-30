Львів та Металіст поділили очки у матчі 10 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Металіст вийшов уперед на 9-й хвилині, коли Прядун замкнув подачу з кутового і оформив свій 6 гол у чемпіонаті. Бомбардир харків'ян міг робити дубль, але в схожій ситуації його удар парирував воротар.

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По перерві Прядун встиг ще й підвести Металіст, заробивши другу жовту за симуляцію. Нічию для Львова вирвав "джокер" Ременяк, який забив м'яч всього через 3 хвилини після свого виходу на заміну – 1:1.