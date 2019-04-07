Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани отличился ассистом и голом в матче 3 тура верхней шестерки чемпионата Бельгии против Андерлехта. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бельгия. Про лига, верхняя шестерка, 3 тур

Андерлехт – Антверпен – 1:2

Голы: Геркенс, 33 – Ламкель Зе, 39, Мбокани, 84

Экс-динамовец Мбокани голом и ассистом помог Антверпену победить на выезде Андерлехт Макаренко

Андерлехт и Антверпен встретились в матче 3 тура верхней шестерки чемпионата Бельгии. Экс-динамовец Дьемерси Мбокани голом и ассистом принес победу своей команде и помог ей оторваться от сегодняшнего соперника уже на 5 очков.