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Гол и ассист Мбокани в видеообзоре матча Андерлехт –​​​​​​​ Антверпен

22:13 13 Читати українською
Гол и ассист Мбокани в видеообзоре матча Андерлехт –​​​​​​​ Антверпен
Дьемерси Мбокани / соцсети

Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани отличился ассистом и голом в матче 3 тура верхней шестерки чемпионата Бельгии против Андерлехта. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бельгия. Про лига, верхняя шестерка, 3 тур

Андерлехт – Антверпен – 1:2

Голы: Геркенс, 33 – Ламкель Зе, 39, Мбокани, 84

Экс-динамовец Мбокани голом и ассистом помог Антверпену победить на выезде Андерлехт Макаренко

Андерлехт и Антверпен встретились в матче 3 тура верхней шестерки чемпионата Бельгии. Экс-динамовец Дьемерси Мбокани голом и ассистом принес победу своей команде и помог ей оторваться от сегодняшнего соперника уже на 5 очков.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Видеоновости Антверпен Антверпен Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Андерлехт Андерлехт Бельгия
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