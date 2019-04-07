Экс-динамовец Мбокани голом и ассистом помог Антверпену победить на выезде Андерлехт Макаренко

Андерлехт без Евгения Макаренко дома проиграл Антверпену, голом и ассистом отметился бывший нападающий Динамо Дьемерси Мбокани.

Бельгия. Про лига, верхняя шестерка, 3 тур

Андерлехт – Антверпен – 1:2

Голы: Геркенс, 33 – Ламкель Зе, 39, Мбокани, 84

Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю Маліновського

Андерлехт в матче 3 тура верхней шестерки дома принимал Антверпен. Хозяева открыли счет усилиями Геркенса, но затем за дело взялся экс-форвард Динамо Дьемерси Мбокани. Сначала конголезец отдал голевую передачу на Ламкеля Зе, а под конец встречи отличился сам.

Антверпен набрал 31 очко и находится на 4 позиции, тогда как Андерлехт на 5 строчке с 26 пунктами в активе.