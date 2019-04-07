Нападник Антверпена Дьємерсі Мбокані відзначився асистом та голом у матчі 3 туру верхньої шістки чемпіонату Бельгії проти Андерлехта. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Бельгія. Про ліга, верхня шістка, 3 тур

Андерлехт – Антверпен – 1:2

Голи: Геркенс, 33 – Ламкель Зе, 39, Мбокані, 84

Екс-динамівець Мбокані голом та асистом допоміг Антверпену перемогти на виїзді Андерлехт Макаренка

Андерлехт та Антверпен зустрілись у матчі 3 туру верхньої шістки чемпіонату Бельгії. Екс-динамівець Дьємерсі Мбокані голом та асистом приніс перемогу своїй команді та допоміг їй відірватись від сьогоднішнього суперника вже на 5 очок.