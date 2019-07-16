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Главный тренер Селтика прокомментировал состояние Шведа после восстановления от травмы

19:36 118 Читати українською
Главный тренер Селтика прокомментировал состояние Шведа после восстановления от травмы
Марьян Швед / Фото ФК Селтик

Нил Леннон рассказал о физической готовности своих подопечных.

 

Уже завтра Селтик будет принимать Сараево в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

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"У голкипера Джонстона обнаружили перенапряжение бедра, он не сыграет. Марьян Швед возвращается после травмы паха. Байо близок к восстановлению к тренировкам. Болинголи – все хорошо, он в составе", – цитирует Леннона официальный твиттер Селтика.

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Впрочем, Швед может так и не появиться на поле в матче против боснийцев. Тренерский штаб "обручей" не будет лишний раз рисковать здоровьем хавбека сборной Украины, который только восстановился от повреждения.

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Лига чемпионов Украинцы за рубежом Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Нил Леннон Нил Леннон Селтик - Сараево
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