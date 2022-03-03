Олег Ящук – ведущий проекта "Футбольный формат" и бывший журналист каналов "Футбол" – будет защищать Украину с оружием в руках.

"Солдат Ящук, служу Свободной Украине! Принял главное решение в своей жизни – идти на войну, защищать матерей, женщин, детей. Рисковать жизнью и здоровьем ради нашей УКРАИНЫ, вступив в ряды ВСУ в такие критически тяжелые времена.

"Путин – это копия Гитлера, скотина, урод и вампир в одном флаконе": Вернидуб принял решение пойти на войну

Трудное решение... Но... Все мы сейчас – едины, и все равны. Рад видеть в военкомате как студентов, так и людей старшего возраста, сантехников, слесарей, футболистов, тренеров, даже чиновников, журналистов, учителей, врачей. Эйфория! Объединены общими целями. Как никогда.

Я успешно прошел медкомиссию и отправляюсь как рядовой защищать родное государство от оккупанта, врага. Слава Украине!" – написал журналист в Instagram.

Напомним, после ужасающих военных преступлений России оружие в руки взяли немало известных футбольных людей – Юрий Вернидуб, Александр Алиев и многие другие.

Россия напала на Украину: семья Шевы не хочет убегать, Ракицкий покидает "страну 404", Абрамович продает Челси (LIVE)