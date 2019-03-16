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Гладкий отличился голом за Адана Демирспор

15:01 24 Читати українською
Гладкий отличился голом за Адана Демирспор
Александр Гладкий / ФК Адана Демирспор

Украинский форвард Александр Гладкий забитым мячом помог своему клубу победить в матче второго дивизиона чемпионата Турции.

Турция. Лига 1, 26-й тур

Элязыспор – Адана Демирспор – 0:2

Голы: Гладкий, 8 (пен.), Каге, 90+3

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Александр вышел в стартовом составе своей команды против Элязыспора и отличился уже в дебюте встречи.

На 8-й минуте встречи Гладкий удачно реализовал пенальти. В итоге поединок завершился победой Демирсопра. На последних минутах преимущество гостей удвоил Каге.

Отметим, что это уже 2-й гол Гладкого за 3 последних матча в составе турецкой команды.

Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Адана Демирспор Адана Демирспор Александр Гладкий Александр Гладкий Турция
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