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Гладкий начал новый сезон в Турции с забитого гола

20:40 13 Читати українською
Гладкий начал новый сезон в Турции с забитого гола
Александр Гладкий (в центре) / ФК Адана Демирспор

Форвад Адана Демирспора Александр Гладкий забил в ворота Баликесирспора в 1 туре Первой лиги.

Турция. Первая лига, 1 тур

Адана Демирспор – Баликесирспор – 2:0

Голы: Гладкий, 51 (пен.), Аосман, 81

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Адана Демирспор в 1 туре низшего дивизиона чемпионата Турции дома принимала Баликесирспор. Украинец Александр Гладкий вышел на поле со стартовых минут.

В первом тайме хозяева имели значительное преимущество и могли выходить вперед, но воплотить моменты в голы удалось лишь после перерыва. Именно Гладкий забил дебютный гол команды в новом сезоне, реализовав пенальти. Через полчаса Аосман установил окончательный счет во встрече.

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Видеоновости Александр Гладкий Александр Гладкий Турция Главное Адана Демирспор Адана Демирспор Украинцы за рубежом
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