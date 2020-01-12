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Гладкий может покинуть Адана Демирспор ради другого турецкого клуба, – СМИ

12 января 20:32 248 Читати українською
Гладкий может покинуть Адана Демирспор ради другого турецкого клуба, – СМИ
Александр Гладкий (в центре) / соцсети

Нападающий Адана Демирспора Александр Гладкий может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Александр Гладкий может перебраться в Карагюмрюк, сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгун в своем твиттере.

Гладкий отметился голом и помог Адана Демирспору добыть уверенную победу

Отмечается, что переход может состояться в ближайшие часы. Добавим, что оба клуба выступают во втором по силе турецком дивизионе и находятся в середине турнирной таблицы.

К слову, Гладкий отличился 3 голами в 10 матчах текущего сезона за Адана Демирспор.

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Теги
Трансферы Турция Карагюмрюк Карагюмрюк Адана Демирспор Адана Демирспор Александр Гладкий Александр Гладкий
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