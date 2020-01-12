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Гладкий може покинути Адана Демірспор заради іншого турецького клубу, – ЗМІ

20:30 713 Читать на русском
Гладкий може покинути Адана Демірспор заради іншого турецького клубу, – ЗМІ
Олександр Гладкий (по центру) / соцмережі

Нападник Адана Демірспора Олександр Гладкий може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Олександр Гладкий може перебратись у Карагюмрюк, повідомляє турецький журналіст Ертан Сюзгун у своєму твіттері.

Гладкий відзначився голом і допоміг Адана Демірспору здобути впевнену перемогу

Зазначається, що перехід може відбутись у найближчі години. Додамо, що обидва клуби виступають у другому за силою турецькому дивізіоні та перебувають в середині турнірної таблиці.

До слова, Гладкий відзначився 3 голами в 10 матчах поточного сезону за Адана Демірспор.

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Теги
Трансфери Карагюмрюк Карагюмрюк Адана Демірспор Адана Демірспор Олександр Гладкий Олександр Гладкий Туреччина
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