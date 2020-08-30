Подопечные Виктора Скрипника в контрольном матче одолели Ингулец (3:1). Александр Гладкий, который находится на просмотре, вышел на замену.

Товарищеский матч

Заря – Ингулец – 3:1

Голы: Белоцерковец, 17, Перович, 36, Янаков, 82 – ?, 30

Победу Заре принесли точные удары Белоцерковца, Перовича и Янакова. Подопечные Сергея Лавриненко ответили лишь голом на 30-й минуте. Заметим, что во втором тайме Виктор Скрипник выпустил на поле Александра Гладкого, который находится в расположении команды.

Гладкий отказался от трансфера в Минай – в составе новичка УПЛ тренируется другой экс-форвард сборной Украины

Также на поле вернулся Дмитрий Иванисеня, который переболел коронавирусом, и еще один потенциальный новичок – нигериец Абду. Об этом информирует официальный сайт Зари.

Следующий спарринг команда Скрипника проведет 5 сентября против Александрии.

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