Гладкий дебютировал за Зарю в победном спарринге с Ингульцом - за луганцев сыграл еще один потенциальный новичок
Подопечные Виктора Скрипника в контрольном матче одолели Ингулец (3:1). Александр Гладкий, который находится на просмотре, вышел на замену.
Товарищеский матч
Заря – Ингулец – 3:1
Голы: Белоцерковец, 17, Перович, 36, Янаков, 82 – ?, 30
Победу Заре принесли точные удары Белоцерковца, Перовича и Янакова. Подопечные Сергея Лавриненко ответили лишь голом на 30-й минуте. Заметим, что во втором тайме Виктор Скрипник выпустил на поле Александра Гладкого, который находится в расположении команды.
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Также на поле вернулся Дмитрий Иванисеня, который переболел коронавирусом, и еще один потенциальный новичок – нигериец Абду. Об этом информирует официальный сайт Зари.
Следующий спарринг команда Скрипника проведет 5 сентября против Александрии.
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