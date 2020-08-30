Підопічні Віктора Скрипника в контрольному матчі здолали Інгулець (3:1). Олександр Гладкий, який перебуває на перегляді, вийшов на заміну.

Товариський матч

Зоря – Інгулець – 3:1

Голи: Білоцерковець, 17, Перовіч, 36, Янаков, 82 – ?, 30

Перемогу Зорі принесли влучні удари Білоцерковця, Перовіча та Янакова. Підопічні Сергія Лавриненка відповіли лише голом на 30-й хвилині. Зауважимо, що у другому таймі Віктор Скрипник випустив на поле Олександра Гладкого, який перебуває в розташуванні команди.

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Також на поле повернувся Дмитро Іванісеня, який перехворів коронавірусом, та ще один потенційний новачок – нігерієць Абду. Про це інформує офіційний сайт Зорі.

Наступний спаринг команда Скрипника проведе 5 вересня проти Олександрії.

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