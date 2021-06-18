Андрей Ярмоленко дал очередной комментарий после феерии в матче с Северной Македонией (2:1). Лидер сборной Украины записал в свой актив гол+пас.

"Индивидуальные награды – это хорошо, но для меня важнее, что сборная Украины победила, поздравляю с этим наших болельщиков.

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Можно немного расслабиться, попраздновать, но это не значит, что будем пиво пить после этой победы. Просто хотим расслабиться, не думать о чем-то поговорить с семьей. А уже потом будем готовиться к Австрии", – заявил Ярмоленко в комментарии Футбол News.

Заметим, в последнем туре "сине-желтые" встретятся с Австрией. Сейчас у команд по 3 очка, но Украина имеет преимущество по дополнительным показателям и расположилась второй.

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