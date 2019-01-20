Шальке без Коноплянки одержал победу над Вольфсбургом: 18-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В матче 18-го тура Бундеслиги Герта на выезде оказалась сильнее Нюрнберга, а Шальке в родных стенах переиграл Вольфсбург.

Германия, Бундеслига, 18-й тур

Нюрнберг – Герта – 1:3

Голы: Бехренс, 42 – Ибишевич, 15 Дуда 50, 70

Шальке – Вольфсбург – 2:1

Голи: Калиджури, 8 (пен), 79 – Реджбецай, 20

Нюрнберг в родных стенах принимал гостей из Берлина. Герта начала активнее и это принесло свои плоды на 15-й минуте, когда Ибишевич и Зельке выполнили простенькую стенку, которая оставила в дураках всю защиту хозяев. Боснийский форвард вышел на свидание с голкипером и не оставил шансов Матении. Под занавес первого тайма Нюрнберг сумел восстановить паритет усилиями Бехренса после розыгрыша углового. После перерыва в течение 20 минут Дуда смог оформить дубль и снял все вопросы относительно победителя в этом противостоянии. Герта одолела Нюрнберг со счетом 3:1.

Шальке в родных стенах принимал Вольфсбург, оставив Евгения Коноплянку вне заявки будто бы из-за вируса. Это не помешало "кнаппен" оформить быстрый гол: на 7-й минуте Шопф сбили в штрафной, арбитр назначил пенальти, а Калиджури его реализовал. Впрочем, на 20-й Вольфсбург отыгрался: подачу Штеффена с правого фланга ударом в штангу замкнул Мехмеди, а Реджбецай тут же сыграл на добивании – 1:1. Во втором тайме Вольфсбург мог выиграть, но Герхард на 50-й минуте головой попал в перекладину. Хозяева же были настойчивее и вырвали победу на 79-й минуте: Маккени оформил сольный проход, отдал на Калиджури, а тот, качнув защитника на правом краю штрафной, пробил в девятку – 2:1. Данный гол оказался победным.

Таким образом, Вольфсбург с 28 очками остался на 6 месте. Берлинская Герта поднялась на 7 позицию, имея в активе 27 зачётных баллов, а Шальке набрал 21 пункт и вышел на 12 место. Нюрнберг – аутсайдер лиги, который имеет лишь 11 очков после 18 туров.