Шальке без Коноплянки здобув перемогу над Вольфсбургом: 18-й тур Бундесліги, матчі неділі

У матчі 18-го туру Бундесліги Герта на виїзді виявилася сильнішою за Нюрнберг, а Шальке у рідних стінах переграв Вольфсбург.

Німеччина, Бундесліга, 18-й тур

Нюрнберг – Герта – 1:3

Голи: Бехренс, 42 – Ібішевіч, 15, Дуда 50, 70

Шальке – Вольфсбург – 2:1

Голи: Каліджурі, 8 (пен), 79 – Реджбецай, 20

Нюрнберг у рідних стінах приймав гостей із Берліна. Герта почала активніше й це принесло свої плоди на 15-й хвилині, коли Ібішевіч та Зельке виконали простеньку стіночку, яка пошила в дурні увесь захист господарів. Боснійський форвард вийшов на побачення з голкіпером та не залишив шансів Матенії. Під занавіс першого тайму Нюрнберг зумів відновити паритет зусиллями Бехренса після розіграшу кутового. По перерві впродовж 20 хвилин Дуда зміг оформити дубль та зняв усі питання щодо переможця у цьому протистоянні. Герта здолала Нюрнберг з рахунком 3:1.

Шальке у рідних стінах приймав Вольфсбург, залишивши Євгена Коноплянку поза заявкою ніби-то через вірус. Це не завадило "кнаппен" оформити швидкий гол: на 7-й хвилині Шопфа збили у штрафному, арбітр призначив пенальті, а Каліджурі його реалізував. Втім, на 20-й Вольфсбург відігрався: подачу Штеффена з правого флангу ударом у штангу замкнув Мехмеді, а Реджбецай тут же зіграв на добиванні – 1:1. У другому таймі Вольфсбург міг виграти, але Герхард на 50-й хвилині головою влучив у поперечину. Господарі ж були настирнішими й вирвали перемогу на 79-й хвилині: Маккені оформив сольний прохід, віддав на Каліджурі, а той, хитнувши захисника на правому краю штрафного, пробив у дев'ятку – 2:1. Даний гол виявився переможним.

Таким чином, Вольфсбург з 28 очками залишився на 6 місці. Берлінська Герта піднялася на 7 позицію, маючи в активі 27 залікових балів, а Шальке набрав 21 пункт та вийшов на 12 сходинку. Нюрнберг – аутсайдер ліги, який має лише 11 очок після 18 турів.