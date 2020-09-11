Кубок Німеччини 2020/21, перший раунд

Айнтрахт Брауншвайг – Герта – 5:4

Голи: Кобилянскі, 2, 44, 67, Міттельштадт, 17 (аг) Абдуллахі, 73 – Люкебакіо, 22, 83, Кунья, 29, Пекарік, 65

Гавеле – Майнц – 1:5

Голи: Плюме, 17 – Матета, 57, 79, 90+1, Салай, 77, Квайсон, 86

Герта сенсаційно вилетіла з турніру в феєричному поєдинку з Брауншвайгом. Берлінці вийшли на гру в бойовому складі, але пропустили вже на другій хвилині, коли Кобилянскі відзначився потужним ударом зі штрафного. Незабаром Айнтрахт подвоїв перевагу завдяки курйозному автоголу Міттельштадта після кутового.

У середині першого тайму Герта зрівняла рахунок (Люкебакіо замкнув подачу з кутового, а Кунья забив на контратаці), однак безпосередньо перед перервою пропустила від того ж Кобилянскі. Поляк не реалізував пенальті, але встиг на добивання. А в другому таймі капітан Брауншвайга оформив хет-трик класним ударом у дотик.

Герта за хвилину до того знову зрівняла рахунок – знову момент створив Кунья. Весела столична команда привезла собі ще один гол, потім вкотре скоротила відставання, але вирвати нічию вже не зуміла. У підсумку – 5:4 і Берлін вилітає з Кубка Німеччини.

Майнц також ризикував провалитися – до 57-ї хвилини "карнавальники" програвали команді з четвертого дивізіону. Потім підопічні Байєрлорцера взялися за розум і за пів години відвантажили Гавеле 5 голів. Особливо засяяв Матета, який оформив хет-трик.

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