Боруссия М разгромила Майнц и поднялась на второе место: 8-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В рамках 8-го тура Бундеслиги Герта не смогла победить неуступчивый Фрайбург, Боруссия М дома разгромила Майнц.

Герта выглядела значительно активнее и очень быстро вышла вперёд. Уже на 7-й минуте матча Шелбред разрезным пасом вывел Дуду на ворота соперника, а тот, качнув защитника, элегантно закрутил в далний нижний угол – 1:0. Герта продолжила давить и могла удвоить своё преимущество на 28-й минуте, когда Калу на дриблинге прорвался на ударную позицию, но мяч прошёл выше ворот. Фрайбург же своими моментами не разбрасывался, забив фактически первым же выстрелом в створ – это Кох на 37-й минуте разрядил свою пушку ударом метров с 24-х точно в дальний угол. Во втором тайме Калу и Ибишевич потеряли ещё несколько возможностей для гола, но на 88-й минуте хозяева получили право на пенальти – и не пробили его, потому что арбитр отменил решение после просмотра видеоповтора.

Боруссия М разгромила Майнц и поднялась на 2 место в чемпионате. Главным героем встречи стал Хофман, который оформил хет-трик. Дважды ему ассистировал Азар, который также отметился голом. Майнц не было ни единого шанса, так гладбахцы без проблем довели матч до победы.

Фрайбург успешно довёл матч до ничейного счёта, набрав девять очков и оставшись на двенадцатой строчке в турнирной таблице. Герта набрала пятнадцать и поднялась на шестую позицию. Боруссия М поднялась на 2 строчку турнирной таблицы с 17 пунктами, Майнц с 9 очками остался на 12 позиции.

Чемпионат Германии 2018/2019, 8-й тур

Герта – Фрайбург – 1:1

Голы: Дуда, 7 – Кох, 37

Боруссия Менхенгладбах – Майнц – 4:0

Голы: Хофман, 21, 53, 63, Азар, 58