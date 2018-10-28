Борусія М розтрощила Майнц і піднялась на друге місце: 8-й тур Бундесліги, матчі неділі

У рамках 8-го туру Бундесліги Герта не змогла перемогти непоступливий Фрайбург, Борусія М вдома розгромила Майнц.

Герта виглядала значно активніше й дуже швидко вийшла уперед. Вже на 7-й хвилині матчі Шелбред розрізним пасом вивів Дуду на ворота суперника, а той, хитнувши захисника, елегантно закрутив у далній нижній кут – 1:0. Герта продовжила тиснути й могла подвоїти свою перевагу на 28-й хвилині, коли Калу на дриблінгу прорвався на ударну позицію, але м'яч пройшов вище воріт. Фрайбург же своїми моментами не розкидався, забивши фактично першим же пострілом у площину воріт – це Кох на 37-й хвилині розрядив свою гармату ударом метрів з 24-х точно у дальній кут. В другому таймі Калу та Ібішевіч втратили ще кілька можливостей для голу, але на 88-й хвилині господарі отримали право на пенальті – і не пробили його, тому що арбітр відмінив рішення після перегляду відеоповтору.

Борусія М розтрощила Майнц та піднялась на 2 місце в чемпіонаті. Головним героєм зустрічі став Хофман, який оформив хет-трик. Двічі йому асистував Азар, який також відзначився голом. Майнц не мав жодного шансу, тому гладбахці без проблем довели матч до перемоги.

Фрайбург успішно довів матч до нічийного рахунку, набравши дев'ять очок та залишившись на дванадцятій сходинці в турнірній таблиці. Герта набрала п'ятнадцять та піднялася на шосту позицію. Борусія М піднялась на 2 сходинку турнірної таблиці з 17 пунктами, Майнц з 9 очками залишився на 12 позиції.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 8-й тур

Герта – Фрайбург – 1:1

Голи: Дуда, 7 – Кох, 37

Борусія Менхенгладбах – Майнц – 4:0

Голи: Хофман, 21, 53, 63, Азар, 58