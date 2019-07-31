Реал – Фенербахче: Лунин допустил ошибку, очередной провал защиты мадридцев, Бензема решил все проблемы

Испанский гранд смог победить Фенербахче в сверхрезультативном матче за третье место Audi Cup.

Audi Cup, матч за третье место

Реал – Фенербахче – 5:3

Голы: Бензема, 12, 27, 53, Начо, 62, Мариано Диас, 80 – Родригес, 6, Дирар, 35, Туфан, 59

Андрей Лунин начинал игру на скамейке запасных, поэтому страдать от слабой игры "сливочных" в защите пришлось Кейлору Навасу. Уже на шестой минуте Гарри Родригес легко прорвался по левому флангу и обводным ударом поразил ворота мадридцев.

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Провальную игру партнеров решил исправить Карим Бензема, оформивший дубль в первом тайме. Впрочем, Реал пропустил снова – Навас не смог дотянуться до мяча после мощного удара Дирара и рикошета от Одриосолы.

Лунин заменил костариканца в перерыве, а уже через несколько минут Бензема забил свой третий гол. Но Фенербахче отыгрался снова, к сожалению, не без помощи голкипера сборной Украины. Лунин не смог жестко отразить дальний выстрел Туфана, и мяч от руки украинца полетел в сетку ворот.

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В конце концов, "бронза" товарищеского турнира все же досталась мадридцам. Голы Начо и Мариано Диаса принесли победу Реалу – 5:3.