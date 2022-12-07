Нападник Бенфіки та збірної Португалії Гонсалу Рамуш прокоментував свої подвиги в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії (6:1)

"Все сталося дуже швидко. Чи вийду я у старті на наступний матч? Ці питання не для мене. Я повинен демонструвати максимум, а тоді подивимося, що буде далі.

Португалія залишила Роналду в запасі і забила 6 голів – відеоогляд матчу зі Швейцарією

Якою була реакція Роналду на те, що він залишився в запасі? Він поговорив зі мною так само, як із рештою. Він – наш капітан і завжди намагається допомогти. Все пройшло дуже добре", – цитує Рамуша Record.

Нагадаємо, Фернанду Сантуш несподівано випустив форварда Бенфіки в основному складі на матч 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії, і Рамуш відплатив за довіру хет-триком. Роналду з'явився на полі на 74-й хвилині.

Португалія вийшла в 1/4 ЧС-2022, забивши 6 голів Швейцарії – жахіття Роналду, історичний хет-трик і аналогія з Україною