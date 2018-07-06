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Герой Евро-2016 Эдер вернулся в Лилль

17:51 37 Читати українською
Герой Евро-2016 Эдер вернулся в Лилль
Эдер / Global Look Press

Португальский форвард Эдер вернулся во французский Лилль после годичной аренды в московском Локомотиве.

Известный португальский агент Пауло Барбоза рассказал, что нападающий Эдер покинул Россию и вернулся во французскую Лигу 1, сообщает Спорт-Экспресс.

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"С 30 июня футболист вернулся в состав Лилля", – рассказал Барбоза.

Отметим, что сезон 2017/18 Эдер провел в аренде в московском Локомотиве. За "железнодорожников" Эдер сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

Эдер стал одним из героев Евро-2016. Именно он забил единственный мяч в финальном поединке сборной Португалии против Франции.

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Трансферы Лилль Лилль Локомотив Москва Локомотив Москва Франция Эдер Эдер
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