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Герой Євро-2016 Едер повернувся в Лілль

17:50 103 Читать на русском
Герой Євро-2016 Едер повернувся в Лілль
Едер / Global Look Press

Португальський форвард Едер повернувся до французького Лілля після річної оренди в московському Локомотиві.

Відомий португальський агент Паулу Барбоза розповів, що нападник Едер покинув Росію і повернувся до французької Ліги 1, повідомляє Спорт-Экспресс.

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"Із 30 червня футболіст повернувся до складу Лілля", – розповів Барбоза.

Відзначимо, що сезон 2017/18 Едер провів в оренді в московському Локомотиві. За "залізничників" Едер зіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

Едер став одним із героїв Євро-2016. Саме він забив єдиний м'яч у фінальному поєдинку збірної Португалії проти Франції.

Теги
Трансфери Лілль Лілль Локомотив Москва Локомотив Москва Франція Едер Едер
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