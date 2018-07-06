Герой Євро-2016 Едер повернувся в Лілль

Португальський форвард Едер повернувся до французького Лілля після річної оренди в московському Локомотиві.

Відомий португальський агент Паулу Барбоза розповів, що нападник Едер покинув Росію і повернувся до французької Ліги 1, повідомляє Спорт-Экспресс.

Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі

"Із 30 червня футболіст повернувся до складу Лілля", – розповів Барбоза.

Відзначимо, що сезон 2017/18 Едер провів в оренді в московському Локомотиві. За "залізничників" Едер зіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

Едер став одним із героїв Євро-2016. Саме він забив єдиний м'яч у фінальному поєдинку збірної Португалії проти Франції.