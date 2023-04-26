"Я сказал своим партнёрам, что как только отражу первый пенальти, следующий пенальтист должен будет нанести удар по центру ворот. Это связано с психологией, я посещал уроки в течение многих лет.

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Этой теории есть объяснение: когда первый пенальти отражён, всё давление полностью переходит на другого вратаря. Так что он всё равно прыгает в тот или иной угол. Вратари не хотят выглядеть глупо в финале ЧМ", – приводит слова Мартинеса Voetbal International, ссылаясь на эфир подкаста легенды Арсенала Яна Райта.

Пауло Дибала последовал совету Мартинеса - и успешно пробил по центру ворот после того, как Эмилиано отразил удар Орельена Чуамени. После гола Дибалы Мартинес отразил ещё один пенальти в этой серии – от Кингсли Комана. В итоге сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022 в серии пенальти.

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