Герой Аргентины раскрыл секрет победы в серии пенальти на ЧМ-2022
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что выиграл серию пенальти в финале ЧМ-2022 благодаря знаниям из области психологии.
"Я сказал своим партнёрам, что как только отражу первый пенальти, следующий пенальтист должен будет нанести удар по центру ворот. Это связано с психологией, я посещал уроки в течение многих лет.
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Этой теории есть объяснение: когда первый пенальти отражён, всё давление полностью переходит на другого вратаря. Так что он всё равно прыгает в тот или иной угол. Вратари не хотят выглядеть глупо в финале ЧМ", – приводит слова Мартинеса Voetbal International, ссылаясь на эфир подкаста легенды Арсенала Яна Райта.
Пауло Дибала последовал совету Мартинеса - и успешно пробил по центру ворот после того, как Эмилиано отразил удар Орельена Чуамени. После гола Дибалы Мартинес отразил ещё один пенальти в этой серии – от Кингсли Комана. В итоге сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022 в серии пенальти.
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