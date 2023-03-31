Лионель Месси является не только капитаном, но и настоящим идолом для своих партнеров по сборной Аргентины.

Защитник Николас Отаменди решил радикально доказать свою любовь к Лео. Игрок Бенфики на правой стороне живота сделал новое тату с двумя Месси – один держит кубок мира, а другой подводит руки к небесам. Композицию дополняет подпись: "Как мне докажут, что магии не существует?".

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Отаменди очень просто объяснил новый рисунок на теле: "Ничто не может сравниться с тем, что мы видим, играя рядом с тобой. Ты – не только вся страна, ты история футбола. Люблю тебя, мой друг". Месси был впечатлен поступком партнера: "Я видел много впечатляющих вещей, посвященных мне и чемпионату мира, но татуировка Отаменди – это нечто большее, чем просто особенное".

Месси и Отаменди были ключевыми игроками сборной Аргентины на победном ЧМ-2022. Обоим уже 35 лет, поэтому это мог быть для них последний Мундиаль.

Nicolás Otamendi has dedicated his latest set of tattoos to Lionel Messi pic.twitter.com/eaPnt2pOyi — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2023

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