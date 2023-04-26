"Я сказав своїм партнерам: щойно я відіб'ю перший пенальті, наступний пенальтист повинен буде завдати удару по центру воріт. Це пов'язано з психологією, я відвідував уроки протягом багатьох років.

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Цій теорії є пояснення: коли перший пенальті відбито, весь тиск повністю переходить на іншого воротаря. Тож він все одно стрибає в той чи інший кут. Воротарі не хочуть виглядати кепсько у фіналі ЧС", – наводить слова Мартінеса Voetbal International, посилаючись на ефір подкасту легенди Арсенала Іана Райта.

Пауло Дибала дослухався до поради Мартінеса – і успішно пробив по центру воріт після того, як Еміліано відбив удар Орельєна Чуамені. Після голу Дибали Мартінес відбив ще один пенальті в цій серії – від Кінгслі Комана. У підсумку збірна Аргентини виграла ЧС-2022 у серії пенальті.

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