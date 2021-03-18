Сборная Германии сможет рассчитывать на звезд английского первенства во время мартовских поединков квалификации на Мундиаль 2022 года.

Футболисты, которые выступают в АПЛ, смогут принять участие в первых матчах отбора на чемпионат мира в составе Бундестим, сообщает официальный сайт Федерации футбола Германии.

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Им планируют выдать специальные пропуска в Дуйсбург, где действуют жесткие карантинные ограничения. Таким образом, Йоахим Лёв сможет вызвать таких игроков, как Тимо Вернер, Кай Хаверц, Илкай Гюндоган, Антонио Рюдигер и Бернд Лено. Ранее сообщалось, что представителям Туманного Альбиона не позволят приехать в лагерь сборной из-за ограничений на поездки из Соединенного Королевства в условиях новой волны пандемии COVID-19.

Отметим, что во время международной паузы сборная Германии проведет три матча: против Исландии дома (25 марта), на выезде с Румынией (28 марта) и на своем поле против Северной Македонии (31 марта).

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