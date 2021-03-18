Збірна Німеччини зможе розраховувати на зірок англійської першості під час березневих поєдинків кваліфікації на Мундіаль 2022 року.

Гравці, які виступають в АПЛ, зможуть взяти участь у перших матчах відбору на чемпіонат світу у складі Бундестім, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Німеччини.

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Їм планують видати спеціальні пропуски в Дуйсбург, де діють жорсткі карантинні обмеження. Таким чином, Йоахім Льов зможе викликати таких гравців, як Тімо Вернер, Кай Хаверц, Ілкай Гюндоган, Антоніо Рюдігер та Бернд Лєно. Раніше повідомлялось, що представникам Туманного Альбіону не дозволять приїхати у табір збірної через обмеження на поїздки зі Сполученого Королівства в умовах нової хвилі пандемії COVID-19.

Відзначимо, що під час міжнародної паузи збірна Німеччини проведе три матчі: проти Ісландії вдома (25 березня), на виїзді з Румунією (28 березня) та на власному полі проти Північної Македонії (31 березня).

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