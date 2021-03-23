Хавбек мадридского Реала находился в лагере национальной команды в Дюссельдорфе, но вынужден пропустить старт отбора на чемпионат мира. Об этом стало известно за два дня до игры со сборной Исландии. Также Кроос пропустит матчи с Румынией и Северной Македонией.

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Официальный сайт DFB сообщает, что футболист уже прибыл с травмой, которую получил еще в клубе. Врачи сборной Германии провели обследование и пытались залечить повреждение. Однако вице-капитан все же не сможет сыграть.

"Он хотел бы остаться с нами, а я не хочу обходиться без него. Из-за чемпионата Европы ближайшим летом мы решили, что полное выздоровление Крооса от травмы сейчас в приоритете", – сказал наставник сборной Германии Йоахим Лёв.

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