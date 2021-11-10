Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Юлиан Дракслер не поможет национальной команде Германии в ноябрьских матчах отбора на Мундиаль в Катаре.

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"Юлиан получил мышечную травму. Мне обидно. Он проявлял себя как нельзя лучше на тренировках", – приводит слова тренера официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, что ранее сборная Германии из-за травм потеряла Шлоттербека и Вирца, а из-за коронавируса – Зюле и четырех контактировавших с ним партнеров по команде. Немцы 11 ноября сыграют дома с Лихтенштейном, а 16 ноября приедут в Армению.

Текущее положение команд в группе J после восьми туров: Германия – 21 очко, Румыния – 13, Северная Македония – 12, Армения – 12, Исландия – 8, Лихтенштейн – 1.

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