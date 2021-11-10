Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Юліан Дракслер не допоможе національній команді Німеччини в листопадових матчах відбору на Мундіаль в Катарі.

Відсутність вінгера анонсував керманич Бундестім Ганс-Дітер Флік.

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"Юліан зазнав м'язової травми. Мені прикро. Він проявляв себе якнайкраще на тренуваннях", – наводить слова керманича офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, що раніше збірна Німеччини через травми втратила Шлоттербека та Вірца, а через коронавірус – Зюле та чотирьох партнерів по команді, які з ним контактували. Німці 11 листопада зіграють вдома з Ліхтенштейном, а 16 листопада завітають до Вірменії.

Поточне становище команд у групі J після восьми турів: Німеччина – 21 очко, Румунія – 13, Північна Македонія – 12, Вірменія – 12, Ісландія – 8, Ліхтенштейн – 1.

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