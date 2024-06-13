"Самый главный футболист сборной Украины – Забарный. Самый важный. Вся игра начинается с обороны. У Забарного чрезвычайный баланс в игре. Он прекрасно чувствует, когда нужно ускоряться, он отличный игрок.

Луческу прогнозирует Украине полуфинал Евро-2024: "Сегодняшняя сборная – лучшая, которая у них была"

Затем – Степаненко. Любая команда хотела бы иметь такого полузащитника. Его игра перед обороной хорошая, оборонительная защита, которую он умеет делать – невероятная. Вертикальные мячи почти не пробивают ось Украины, и это прежде всего его заслуга.

Судаков сейчас считается самым перспективным футболистом чемпионата Украины, который перейдет в большой клуб Европы. У него большая мощность, он прекрасно умеет играть слева в центр, у него хороший удар, он часто появляется на добивании. Между его уровнем обороны и атаки нет большой разницы, так хорошо выполнять обе фазы – это большое дело для такого молодого футболиста.

Связка Цыганков/Довбик достигла необычайной формы в Жироне, команде, которая на равных боролась с Реалом, Барселоной, Атлетико. У них фантастическая уверенность.

Слева – Миколенко/Мудрик. Здесь у них особая сила. У Миколенко высокий уровень игры", – сказал Луческу в комментарии GOLAZO.ro.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины будет бороться за выход из группы с Румынией, Словакией и Бельгией.

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